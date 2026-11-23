JULIO (EL FLACO) HAJOS

NECROLÓGICO QEPD

17/04/1948 – 23/11/ 2026



“Querido Julio: te recordaremos por siempre y te llevamos en el corazón. Gracias por ser una persona tan única y genuina. Te recordaremos en cada vuelo de ave. Eva, Tulio, Julia, Fede, Ale y Rosi”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 23/11/2026 a las 13:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.