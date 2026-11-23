Chos Malal: una camioneta volcó tras un choque sobre la Ruta 40

El accidente involucró a un automóvil y una camioneta, que terminó volcada luego de recibir un impacto por alcance.

Un siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 40, en inmediaciones de la rotonda del barrio Uriburu, en la ciudad de Chos Malal. El accidente involucró a un automóvil y una camioneta, que terminó volcada luego de recibir un impacto por alcance.

Según informó la dirección de Seguridad Interior Chos Malal, cuando los efectivos policiales arribaron al lugar constataron que el conductor del vehículo que habría ocasionado el choque ya se había retirado por sus propios medios.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol, aunque esta circunstancia deberá ser establecida en el marco de las actuaciones correspondientes.