Este lunes 23 se llevará adelante una nueva jornada de la Feria del Centro, con una amplia variedad de productos y propuestas para los vecinos. La actividad tendrá lugar en avenida del Trabajo 330, enl la sede del barrio Centro Norte, y se desarrollará de 17 a 21.
La feria reunirá a distintos emprendedores y puestos comerciales que ofrecerán productos de diversos rubros. Entre las opciones disponibles habrá indumentaria, calzado, plantas, artículos de kiosco, productos de rockería, perfumes, lencería, bijouterie, cremas y gorras, entre otros artículos.