La búsqueda del adolescente de 14 años que había desaparecido durante la noche del domingo en Plottier tuvo un desenlace favorable. Desde la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, confirmaron que el joven fue localizado y se encuentra bien.
El adolescente era buscado desde el domingo 22 de noviembre, cuando salió corriendo de su vivienda, ubicada en el barrio Alsogaray, en medio de un episodio vinculado con un intento de robo en el domicilio.
La situación había generado preocupación entre sus familiares, allegados y vecinos de la ciudad, especialmente por sus condiciones de salud. Ante la incertidumbre sobre su paradero, se difundió un pedido de colaboración para dar con él, que tuvo amplia circulación en redes sociales.
Finalmente, durante este lunes, las autoridades municipales confirmaron que el adolescente había sido encontrado y llevaron tranquilidad a la comunidad. “Se encuentra bien y la situación está abordada”, comunicaron desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.