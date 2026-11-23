Cutral Co: habrá un corte programado de energía este martes

De 7 a 9 horas

Copelco informó que realizará un corte programado de energía eléctrica en Cutral Co este martes 24 de noviembre, de 7 a 9, debido a tareas de despeje de líneas de media tensión.

La interrupción alcanzará distintos sectores de la ciudad. En el Parque Industrial, afectará desde Conquistadores del Desierto hasta Gütemberg y desde Sabio hasta Tomás Edison; también desde Cerro Ranquilón hasta Sabio y desde Eva Duarte hasta Conquistadores del Desierto.

En el barrio Zani, el corte comprenderá desde Pernisek hasta Río Lileo y desde Río Kilka hasta Río Collón Curá.

Por otra parte, en Colonia 2 de Abril, se verá afectado el sector desde Cerro Chapelco hasta Cerro Bandera y desde Cerro Chachil hasta Cerro León.

La cooperativa también detalló que habrá interrupción del servicio para usuarios singulares, entre ellos empresas, comercios e instituciones ubicadas en los sectores alcanzados por las tareas.