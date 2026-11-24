Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada fresca y con cielo nublado.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 7°.
El viento se presentará del sudoeste a 33 kilómetros con ráfagas de 37 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 41 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y hacia la noche ya estará despejado
Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 23° y la mínima de 10° Centígrados.