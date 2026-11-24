Incendio de basura generó susto en el barrio Progreso de Cutral Co

Fue frente a una vivienda en calles Belarde y Pincheira.

Los bomberos voluntarios debieron intervenir esta mañana en el incendio de un montículo con residuos frente a una vivienda en calle Pincheira y Cabo Belarde.

La dotación se trasladó a ese sector del barrio Progreso, a pocos metros del cementerio municipal, y se encontraron una enormes llamas sobre una vereda. Si bien el origen era pequeño, generó llamas grandes y mucho humo, además de inquietud de los vecinos de los alrededores.

Tras el rápido accionar de los bomberos, se controló el foco ígneo. En principio se trataría de residuos que una familia retiró por el operativo barrial municipal y que tenía elementos muy combustibles como madera y plásticos.