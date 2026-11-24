ATEN realizará un paro provincial de 48 horas este miércoles y jueves

¿Cómo será la convocatoria en Cutral Co y Plaza Huincul?

La seccional Cutral Co y Plaza Huincul de ATEN confirmó su adhesión al paro provincial de 48 horas previsto para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, en el marco de la continuidad del plan de lucha por una recomposición salarial.

Desde el gremio señalaron que la medida busca exigir al Gobierno provincial la urgente convocatoria a una mesa de negociación salarial y reclamar una propuesta que reconozca la tarea docente.

Durante ambas jornadas, los trabajadores de la educación realizarán una permanencia en Casa de Gobierno, en Neuquén capital, entre las 8 y las 15. Además, el cronograma contempla distintas actividades de debate y movilización.

En el caso de la seccional Cutral Co y Plaza Huincul, se convocó a los afiliados y docentes a concentrarse este miércoles 25 de noviembre a las 6.30 en la sede sindical, ubicada en la intersección de Islas Malvinas y Nogales. La salida hacia Neuquén está prevista para las 7.

Actividades previstas durante las dos jornadas

El miércoles 25, a las 10, se realizará una charla abierta sobre la impugnación a la asamblea de capital, bajo la consigna de debatir estrategias para enfrentar al Gobierno y conquistar un aumento salarial.

Por la tarde, a las 18, ATEN participará de una marcha desde el Monumento a San Martín, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En tanto, el jueves 26, a las 10, se desarrollará una charla debate titulada: “¿Qué pasó en 2007?”, en referencia al contexto de repudio y rechazo a la candidatura de Sobisch, en alianza con Quintriqueo.

A través de la convocatoria, la organización sindical reiteró el reclamo de una respuesta del Ejecutivo provincial y exigió que el gobernador convoque de manera urgente a una mesa salarial para avanzar en una solución al conflicto docente.