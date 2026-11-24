Choque en Cutral Co: un automóvil protagonizó un incidente vial en el límite de dos barrios

Pueblo Nuevo y Unión

Un incidente vial se registró este martes, pasadas las 13, en calle Eguinoa, entre Stankosky y Verdinelli, en el límite de los barrios Pueblo Nuevo y Unión de Cutral Co.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos. Por el momento, se desconoce cómo se produjo el choque y cuáles fueron las circunstancias que lo originaron.

Personal policial acudió al lugar para intervenir en el procedimiento. Según la información disponible, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de importancia.