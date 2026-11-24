Cutral Co: “Seguiremos hasta saber la verdad”, dijeron familiares de Emanuel Amadore

Fue esta mañana, en el edificio de JJ Valle y Chubut.

Familiares y amigos de Emanuel Amadore se manifestaron hoy frente al edificio judicial donde funciona la fiscalía para reclamar que no se archive la causa que investigó la muerte. Rechazaron que haya sido debido a la deshidratación y sostiene que hubo una tercera persona involucrada.

“Es triste esto que nos tocó a nosotros, no queremos que se archive la causa y nos parece horrible esto. Mi hermano no se fue a morir al medio del campo”, explicó su hermano Enzo.

Sostuvieron que tampoco sabe porque no se halló la ropa, el teléfono, la documentación, los lentes. “Nos quieren callar con que fue muerte natural. Nos parece una falta de respeto para todos y para él principalmente”, subrayó.

Los manifestantes explicaron que la desaparición ocurrió el 29 de octubre y apareció el 11 de noviembre. “En el campo, adentro, muy lejos. No es al costado de la ruta, estaba desnudo, deshidratado. Lo encontró un puestero, es muy importante hacer hincapié en eso: lo encontró un puestero y no la policía”, agregó su prima Yoana.

Lo que sostienen es que se esclarezca las razones de la muerte. No comparten la respuesta de fiscalía, a través del fiscal Federico Cuneo que el hecho ocurrió por muerte natural. “No tiene rastros de un tercero y así quieren cerrar la causa”, sostuvo Enzo.

Por otra parte, reclamaron que es “imposible que nadie lo haya visto, tanto tiempo desde el 29 hasta el 11 de noviembre. No nos parece que el fiscal haga eso. También sabiendo que en los barrios hay demasiadas cámaras y justo colapsaron cuando Emanuel desaparece. Estaba caminando hacia el trabajo y después no se lo vio más”, describieron.

La familia señaló que Emanuel estaba trabajando. Iba hacia su trabajo a pie y desapareció ese día. “Vamos a seguir hasta saber la verdad. Queremos saberlo, no fue solo caminando y se fue a sacar la ropa como dicen, eso es lo raro no se encontró la ropa, el teléfono, como que se lo tragó la tierra y apareció en el medio de la nada y con eso nos tenemos que quedar conformes y no es así”, concluyeron.

Finalmente, indicaron que toda la manifestación es de manera pacífica.