Repudian los hechos de violencia hacia el personal de los centros de salud

Las autoridades del hospital de Complejidad Media hizo público el respaldo.

Desde el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul, junto al área Programa repudiaron los “reiterados hechos de violencia, agresiones, amenazas y robos” que tienen como blanco el propio establecimiento y en los Centros de Salud de la comarca petrolera.

En el comunicado emitido y firmado por el equipo de conducción integrado por las médicas Vanesa Riveros y Daniela Dal Piva.

En el comunicado oficial señalaron que el 18 de noviembre, en uno de los centros de salud, “el personal vivió una situación violenta, hecho que se suma a otros episodios recientes, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de quienes trabajan en los efectores de salud y también la de los pacientes y vecinos que concurren a recibir atención”.

En este sentido, explicó es que tanto el establecimiento central como los centros de salud son espacios de cuidado. “Deben ser lugares seguros para quienes atienden y para quienes son atendidos. La violencia contra los trabajadores de la salud afecta a toda la comunidad, porque pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención que todos necesitamos”, se informó.

De este modo, expresaron el acompañamiento y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras afectados, y a todo el personal del hospital y de los CAPS, que todos los días sostiene la atención en contextos cada vez más complejos.



“Pedimos a la comunidad que acompañe y cuide a sus equipos de salud, y que informe cualquier situación de riesgo a las autoridades”, se agregó. Desde la dirección del hospital articularán con las autoridades sanitarias, de seguridad y municipales todas las medidas neceesarias para proteger a los trabajadores y a los pacientes.