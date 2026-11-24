Desde el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul, junto al área Programa repudiaron los “reiterados hechos de violencia, agresiones, amenazas y robos” que tienen como blanco el propio establecimiento y en los Centros de Salud de la comarca petrolera.
En el comunicado emitido y firmado por el equipo de conducción integrado por las médicas Vanesa Riveros y Daniela Dal Piva.
En el comunicado oficial señalaron que el 18 de noviembre, en uno de los centros de salud, “el personal vivió una situación violenta, hecho que se suma a otros episodios recientes, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de quienes trabajan en los efectores de salud y también la de los pacientes y vecinos que concurren a recibir atención”.
En este sentido, explicó es que tanto el establecimiento central como los centros de salud son espacios de cuidado. “Deben ser lugares seguros para quienes atienden y para quienes son atendidos. La violencia contra los trabajadores de la salud afecta a toda la comunidad, porque pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención que todos necesitamos”, se informó.
De este modo, expresaron el acompañamiento y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras afectados, y a todo el personal del hospital y de los CAPS, que todos los días sostiene la atención en contextos cada vez más complejos.
“Pedimos a la comunidad que acompañe y cuide a sus equipos de salud, y que informe cualquier situación de riesgo a las autoridades”, se agregó. Desde la dirección del hospital articularán con las autoridades sanitarias, de seguridad y municipales todas las medidas neceesarias para proteger a los trabajadores y a los pacientes.