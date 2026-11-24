La Oficina de Empleo de la ciudad de Plaza Huincul, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia del Neuquén, anunció una convocatoria laboral destinada a cubrir puestos vacantes.
La búsqueda está orientada a la cobertura de los siguientes puestos:
- Ayudante de cocina.
- Ayudante de panadería.
- Barista.
Como requisitos de inscripción, las personas interesadas deben residir en la localidad de Plaza Huincul y presentar experiencia laboral o título que certifique el oficio correspondiente.
La entrega de los antecedentes laborales se realizará del 24 al 27 de noviembre, en la franja horaria de 8:00 a 23:00 horas. Los currículums deberán presentarse en la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul, sede ubicada en Avenida del Libertador N° 517 del barrio Central.