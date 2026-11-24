La Oficina de Empleo de Plaza Huincul abrió una nueva búsqueda laboral

Se buscan cubrir tres puestos de trabajo

La Oficina de Empleo de la ciudad de Plaza Huincul, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia del Neuquén, anunció una convocatoria laboral destinada a cubrir puestos vacantes.

La búsqueda está orientada a la cobertura de los siguientes puestos:

Ayudante de cocina .

. Ayudante de panadería .

. Barista.

Como requisitos de inscripción, las personas interesadas deben residir en la localidad de Plaza Huincul y presentar experiencia laboral o título que certifique el oficio correspondiente.

La entrega de los antecedentes laborales se realizará del 24 al 27 de noviembre, en la franja horaria de 8:00 a 23:00 horas. Los currículums deberán presentarse en la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul, sede ubicada en Avenida del Libertador N° 517 del barrio Central.