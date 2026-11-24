Lala Pasquinelli, creadora de la organización Mujeres que no fueron tapa, estará en Plaza Huincul

Fue la creadora de la campaña Hermana soltá la panza y Hermana soltá el reloj

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo miércoles 25 de noviembre se realizará una charla abierta con Lala Pasquinelli en Plaza Huincul.

La actividad tendrá lugar a partir de las 17 en la sala de exposiciones «La Panadería», ubicada en la intersección de Azucena Maizani y Juan Marín, en el barrio Central.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, reflexión y diálogo en torno a la violencia contra las mujeres, una problemática que requiere visibilización, compromiso y acciones para su prevención y erradicación.

María Laura Pasquinelli , conocida como Lala Pasquinelli (nacida en 1976), es una abogada, escritora, poeta, comunicadora y artivista feminista argentina.

Entre sus proyectos más conocidos está la organización Mujeres que no fueron tapa, con la que se dedicó a cuestionar los estereotipos y mandatos de género en la cultura masiva y medios de comunicación. Desde allí organizó campañas como Hermana Soltá la panza, Hermana soltá el reloj y Nos tenemos.

Fue oradora TEDx en 2017 y participa en redes culturales y feministas. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en derecho empresario.

La jornada es organizada por la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la dirección de Violencia de Género y la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad.