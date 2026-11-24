El intendente Ramón Rioseco visitó la Muestra Anual de Proyectos y Trabajos 2026 del Colegio Tecnológico de la UTN-FRN, donde estudiantes de 3°, 4° y 5° año compartieron los proyectos y conocimientos desarrollados durante el ciclo lectivo.
Como ocurre en estas actividades, los y las alumnas explicaron lo que se trabajó en el proyecto. Rioseco estuvo atento a las distintas propuestas presentadas por los alumnos en áreas como Biología, Ética y Ciudadanía, Hidrocarburos, Software e Inglés, entre otras.
La actividad contó con la presencia del Director del Colegio, Daniel Flores, y la Decana de la UTN-FRN, Patricia González.
La jornada permitió conocer el trabajo que se realiza en el Colegio y el desarrollo de propuestas vinculadas a distintas áreas de formación, muchas de ellas relacionadas con la actividad productiva de nuestra región.