Comarca petrolera: Gendarmería interviene en los cortes de rutas y se activa el esquema de Seguridad Productiva

La presencia de las fuerzas federales se enmarca en el esquema de intervención del Comando Unificado de Seguridad Productiva, una herramienta creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en septiembre de 2024

La protesta de un grupo de desocupados de este martes 24, que reclama ingresar al Proyecto GNL, motivó un despliegue de fuerzas de seguridad en distintos puntos de la región. Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía provincial se encuentran en el lugar, ante las medidas que incluyen cortes sobre la Ruta Nacional 22, la Ruta Provincial 17 y en el sector de la refinería.

La presencia de las fuerzas federales se enmarca en el esquema de intervención del Comando Unificado de Seguridad Productiva, una herramienta creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en septiembre de 2024 para coordinar acciones ante situaciones que puedan afectar el funcionamiento de establecimientos y actividades productivas.

Cómo funciona el Comando Unificado

El Comando Unificado de Seguridad Productiva fue establecido mediante la Resolución 893/2024. Su finalidad es articular el trabajo de las distintas fuerzas de seguridad federales y provinciales para prevenir delitos y garantizar condiciones de seguridad en zonas consideradas estratégicas para la producción.

En este esquema participan Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con las fuerzas provinciales cuando corresponde.

La coordinación permite organizar los despliegues operativos, compartir información y establecer mecanismos de intervención ante conflictos que puedan comprometer la actividad económica, la circulación o el acceso a instalaciones productivas.

El protocolo frente a los bloqueos

La herramienta se complementa con el Protocolo de Actuación frente a Bloqueos, aprobado mediante la Resolución 901/2024, también en septiembre de ese año.

La normativa contempla la intervención de las fuerzas de seguridad ante obstáculos que impidan o dificulten el ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías a establecimientos productivos y de servicios.

De esta manera, el despliegue de Gendarmería en los accesos y sectores afectados por la protesta se inscribe en el marco de las políticas nacionales de seguridad productiva.

Mientras tanto, los manifestantes mantienen su reclamo para ingresar al Proyecto GNL y las fuerzas de seguridad permanecen en el lugar.