Cutral Co y Plaza Huincul clasificaron a la instancia provincial de los Juegos Regionales Neuquinos

La actividad deportiva continuará el próximo viernes en Plaza Huincul

Este lunes se disputó en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co la instancia final de la zona Comarca Petrolera de los Juegos Regionales Neuquinos, con competencias de futsal masculino y femenino.

La jornada contó con la presencia del director regional de los Juegos, Maxi Balmaceda; el subsecretario de Deporte y Juventud de Cutral Co, Juan Pablo Churrarín; y el director de Deportes de Plaza Huincul, Gustavo Ciucci.

En futsal masculino, el representativo de Cutral Co se impuso por 2 a 0, mientras que en la categoría femenina Plaza Huincul logró la victoria por 4 a 1. Ambos equipos consiguieron así su clasificación a la instancia provincial de la competencia.

La actividad deportiva continuará el próximo viernes en Plaza Huincul, con la disputa de las disciplinas de fútbol 11 y vóley masculino, que definirán nuevos representantes de la región.