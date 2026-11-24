Vaca Muerta: presentaron la solicitud de adhesión al RIGI para el proyecto Narambuena, con una inversión de US$11.688 millones

La propuesta se lleva adelante junto a la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L.

El proyecto prevé la perforación de 606 pozos, una producción de 80.000 barriles diarios de petróleo y la generación de cerca de 3.000 puestos de trabajo. El desarrollo se extenderá durante los próximos 21 años y contempla exportaciones por US$33.000 millones.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Narambuena, una iniciativa que busca ampliar el desarrollo de Vaca Muerta en su sector norte.

La propuesta se lleva adelante junto a la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L. y contempla una inversión estimada de US$11.688 millones durante los próximos 21 años.

De acuerdo con los datos difundidos por Marín, el desarrollo prevé la perforación de 606 pozos y apunta a alcanzar una producción de 80.000 barriles diarios de petróleo entre 2035 y 2045. Además, proyecta una producción de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas asociado.

En materia económica, la iniciativa estima generar exportaciones por US$33.000 millones y alrededor de 3.000 puestos de trabajo.

Narambuena constituye la segunda de las tres grandes iniciativas que se impulsan para desarrollar el norte de Vaca Muerta. En conjunto, los proyectos representan inversiones proyectadas por US$44.000 millones y permitirían alcanzar una producción de 270.000 barriles diarios de petróleo.

El anuncio se enmarca en la estrategia de expansión de la actividad hidrocarburífera en la formación neuquina, con el objetivo de incrementar la producción, generar empleo y ampliar la capacidad exportadora de energía de Argentina.