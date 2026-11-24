Impresionante choque en el centro de Cutral Co termina con un vuelco

Los daños materiales son cuantiosos pero no habría heridos de gravedad

Fue en la esquina de Elordi y Belgrano entre dos vehículos que tenían numerosos daños materiales. Una camioneta Toyota Hilux quedó apoyada sobre uno de sus laterales.

El otro vehículo involucrado es una camioneta marca Jeep de color azul. La única persona trasladada al hospital iba en este auto y en principio no tendría lesiones de gravedad.

La policía determinará la dinámica del incidente vial, pero a simple vista se puede observar que la camioneta Jeep tiene el golpe en la parte frontal mientras que la camioneta Hilux tendría un golpe lateral que provocó el vuelco.

Elordi es una calle con importante tránsito por su conexión directa con el centro de la ciudad y Belgrano es de doble circulación. Las pericias determinarán de quién es la responsabilidad del incidente.