La feria Plaza Emprende realizará una nueva edición en el Parque Rivadulla

Se esperan al rededor de 200 emprendedores

La actividad organizada por la Agencia de Desarrollo Municipal se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en Plaza Huincul.

La Agencia de Desarrollo Municipal confirmó la realización de una nueva edición de la Feria Plaza Emprende, programada para el sábado 28 de noviembre. La jornada tendrá como sede las instalaciones del Parque Rivadulla en la localidad de Plaza Huincul.

El encuentro reunirá a más de 200 emprendedores de la ciudad. La iniciativa está orientada a exponer propuestas productivas, difundir la oferta de productos locales y acompañar la actividad del sector emprendedor de Plaza Huincul.