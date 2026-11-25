Cutral Co: Nuevos cortes de calles por la obra de desagües pluviales

La interrupción llegó a pleno centro. Trabajan en Roca y Carlos H. Rodríguez.

Anunciaron desde la secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Cutral Co que conforme avanzan los trabajos, se actualizan los cortes. Ahora, ya se avanzó en pleno centro.

La intersección de avenida Olascoaga y Perito Moreno permanecerá cortada hasta este miércoles 25 de noviembre, cuando comenzará la ejecución de la carpeta asfáltica del sector.

Asimismo, durante el transcurso del miércoles, quedará totalmente cortada la intersección de Julio A. Roca y Avenida Carlos H. Rodríguez, con todas las medidas de seguridad correspondientes.

En el plano adjunto se indican:

En rojo: cortes de calles vigentes.

En verde: calles habilitadas para la circulación vehicular.

Se solicita a la comunidad transitar con precaución, respetar la señalización y no retirar las vallas de seguridad.