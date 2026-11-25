Cortes de ruta son ilegales ¿pero legítimos? Una explicación de por qué no es igual ahora que en La Pueblada

La expectativa que genera la creación de miles de empleos con el GNL hizo que reaparecieran los líderes de desocupados

En 1996, una masiva manifestación popular cortó todo el tránsito por las rutas 22 y 17, en los alrededores de Cutral Co y Plaza Huincul.

La crisis laboral era crítica, insostenible a tal punto que se produjo que miles de familias se fueran a vivir a otro lado. Así como el trabajo los trajo, la falta de trabajo se los llevó.

Y los que quedamos, resistimos. El barril de petróleo valía 9 dólares y no había nada de actividad en la industria. Ni en Cutral Co, ni en Rincón, Añelo era una comunidad rural agrícola.

En ese momento, cortar la ruta era ilegal pero era legítimo. Así como sucedió acá, pasó en otros lugares del país.

Ahora, 2026. El escenario es totalmente diferente porque hay trabajo en Rincón de los Sauces, hay trabajo en Añelo (ahora centro de la actividad hidrocarburífera) hay trabajo en Cutral Co y Plaza Huincul. ¿Para todo el mundo? No, para los que se preparan, aprenden un oficio que a la industria le interese y requiera, para el o la que pase todos los estándares previstos en una entrevista de RR HH.

El trabajo no es para el que corta la ruta. Ahí es donde hay que cambiar la mentalidad porque sino el crecimiento de Cutral Co, de Plaza Huincul, como comunidad, no va a producirse nunca.

La expectativa que genera la creación de miles de empleos con la construcción de una planta de gas para el GNL hizo que reaparecieran los líderes de desocupados que se encargan de negociar puestos de trabajo. Que reclutan personas con y sin trabajo que quieren acceder a un lugar por la fuerza.

De lejos mirarán aquellos jóvenes que desde hace meses asisten a un aula para aprender, capacitarse, encontrar un lugar en la industria. Y no les pagan por estudiar, porque estos desocupados que cortan la ruta en general después cobran “un subsidio” para cumplir con un curso de formación. Pero ya hay cientos de chicos y chicas que están estudiando, en Capacitación de Huincul, en la UTN universidad o certificación de oficios, que hoy están en las EPET tratando de diversificar sus conocimientos y no sería justo que no encontraran su empleo porque otros lo tomaron por la fuerza.

Surge entonces otro transfondo social, aquel que por falta de oportunidades no terminó la secundaria, aquel que no tiene sostén propio, familiar, social, para aspirar al crecimiento personal y laboral. Es el que está disponible para reclutar, ya sea por organizaciones delictivas, por organizaciones sindicales, por seudodirigentes políticos que despliegan cortes en las rutas.

Son fuerza de choque y su fuerza en general beneficia a otros, nunca les cambia la vida. Un corte de ruta no es igualdad de oportunidades. El problema, de fondo, es que el Estado no los vé salvo cuando están sobre la ruta. El segundo problema es que igualmente quedan en manos de líderes negativos.

Tal vez un camino sea verlos fuera del conflicto, hablar con cada uno de ellos y darles una oportunidad. Algunos podrán aprovecharla y otros no. Para los que no, debería hacerse cumplir con las reglas que todos en la sociedad debemos respetar.