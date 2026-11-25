Buscan a una adolescente de 14 años en zona oeste de Cutral Co

La denuncia fue radicada en la comisaría 15 y cualquier dato se puede brindar al 2994047890

La policía provincial publicó hoy el aviso de búsqueda para Emily Magali Gonzalez, de 14 años de edad, por una denuncia radicada en la comisaría 15 de Cutral Co

Se informó que mide 1.45 mts, es de baja estatura, con cabellos largos oscuros, ojos marrones, tez trigueña

Cuando se la vio por última vez tenía puesto un pantalón tipo buzo color gris, zapatillas blancas Vans, mochila color beige. Ante cualquier información comunicarse con la fiscalía, con la comisaría 15 al 2994047890

La búsqueda es de ubicación y retención. Si alguien la ve, que de aviso a la policía.