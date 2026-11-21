Secuestraron 670 de cocaína, marihuana, armas y hay cinco personas imputadas en Cutral Co

Fue como consecuencia de los procedimientos que concretó la división Antinarcóticos de Cutral Co.

Este viernes, el personal policial concretó un amplio operativo antinarcóticos que como resultado arrojó la incautación de drogas, armas de fuego, dos vehículos. En total, fueron cinco las personas imputadas por este procedimiento.

Se indicó que la investigación se inició el pasado 11 de este mes cuando el personal policial recibió información sobre una casa ubicada en el barrio Peñi Trapún, donde se presumía que había actividad de venta de estupefacientes.

Después de individualizar la vivienda, según las características aportadas, se pudo establecer que funcionaba como un kiosco dedicado al microtráfico de droga. En el sector, se repetían los abusos de armas (disparos).

La fiscalía especializada autorizó las diligencias y en el allanamiento se constató que si bien era un solo terreno contaba con dos departamentos que funcionaban con ingresos separados. La división Antinarcóticos de la Comarca, concretó el allanamiento el viernes.

La Policía incautó casi 670 dosis de clorhidrato de cocaína, 22 dosis de flores de cannabis sativa, dos balanzas digitales, dos armas de fuego, aproximadamente 42 municiones de armas de fuego, 9 teléfonos celulares, diversos recortes de nailon y también dos autos tipo sedan.

Hubo cinco personas imputadas a la causa entre ellas dos varones de 17 y 39 años de edad, y tres mujeres de 18; 44 y 58 años de edad.