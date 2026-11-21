Este sábado 21 de noviembre, desde el municipio de Cutral Co, se informó que realizarán la transmisión en vivo de la final de la copa Conmebol Sudamericana 2026.
El encuentro que se tendrá como protagonistas a los equipos de Boca Juniors y Atlético Mineiro, está previsto para las 19:30.
La pantalla gigante en el monumento a Lio Messi, en la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1.331 aproximadamente, se llevará adelante. Se espera a los fanáticos del equipo xeneize a sumarse para disfrutar la disputa.