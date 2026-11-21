Añelo: Condenado por agredir a su expareja no podrá regresar por tres años a la localidad

El hecho ocurrió el 4 de noviembre pasado.

El juez de Garantías Juan Manuel Kees aceptó el pedido de la fiscalía y resolvió que un hombre no podrá regresar ni permanecer en Añelo durante los propios tres años.

De acuerdo a lo informado, la fiscal Eugenia Titanti, un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por dos hechos ocurridos en Añelo.

Uno de ellos fue por violencia de género contra su expareja y el otro de resistencia y agresión a efectivos policiales.

La condena se resolvió ayer mediante un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa, 15 días después de que cometiera los delitos: el imputado, de quien no se informa la identidad para evitar que por asociación se identifique a la víctima, reconoció su responsabilidad y el juez de Garantías homologó el acuerdo.

El primero ocurrió el 4 de noviembre, alrededor de las 7, cuando el hombre ingresó alterado a la vivienda de su expareja en Añelo. Después de una discusión, se negó a retirarse, la empujó, la amenazó con un cuchillo e intentó agredirla físicamente. Durante un forcejeo, la mujer sufrió lesiones en las manos y logró escapar para pedir ayuda a una vecina.

Una hora después, cuando dos efectivos policiales realizaban un procedimiento en otro sector de la localidad, el imputado se abalanzó sobre ellos con el mismo cuchillo. Los policías debieron reducirlo y, durante el forcejeo, uno de ellos sufrió una lesión en la rodilla que le impidió trabajar durante 15 días.

La condena fue por amenazas calificadas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa; atentado a la autoridad agravado por el uso de arma blanca y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un integrante de una fuerza de seguridad, todo en concurso real.

Condiciones a cumplir

Para sustentar el acuerdo, Titanti presentó las denuncias, las actuaciones policiales, los certificados médicos y las entrevistas a testigos. También incorporó un informe del Servicio de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público Fiscal (SAVyT), que advirtió sobre la situación de vulnerabilidad de la víctima y el temor que le generaba la posibilidad de que el imputado regresara a la localidad.

En función de esa evaluación, la fiscal sostuvo la necesidad de establecer medidas que garantizaran su seguridad y evitaran nuevos contactos con el condenado.

De ese modo, se acordó que además de los tres años de prisión en suspenso, deba cumplir durante el mismo plazo una serie de reglas de conducta. Se destaca la obligación de fijar domicilio en Cipolletti e informar cualquier cambio, no ingresar ni permanecer en Añelo, no comunicarse ni acercarse a la víctima por ningún medio, realizar un tratamiento por consumo problemático de sustancias, acreditar una actividad laboral y presentarse cada cuatro meses ante el organismo de control.

El juez de Garantías Kees explicó al condenado que el incumplimiento de las condiciones puede derivar en la revocación de la condena condicional y en el cumplimiento efectivo de la pena de prisión.