Chicos y chicas de la escuela 45 desayunaron con el intendente Rioseco y le explicaron su proyecto con IA

Los chicos le mostraron al intendente los tachos de residuos inteligentes que construyeron con utilización de la IA

Los estudiantes de sexto grado de la escuela 45 visitaron al intendente Ramón Rioseco para contarle del proyecto finalista de Educa Tic 2026. La idea se llama Guardianes del Futuro y en la Municipalidad nuevamente mostrarlo y explicarlo.

“Este hermoso proyecto fue elaborado y llevado adelante en conjunto con los estudiantes de 1.º grado, demostrando que el trabajo colaborativo entre diferentes edades puede convertirse en una experiencia de aprendizaje significativa y enriquecedora”, contaron desde la escuela cuando Guardianes del Futuro fue seleccionado para la final del EducaTic en Neuquén.

“Luego de mucha investigación, exploración y aprendizaje, los estudiantes comenzaron con la última etapa del proyecto: la creación de dos tachos de basura elaborados con materiales reciclables, incorporando además un software de creación propia (de la docente Villagran Débora) basado en inteligencia artificial, instalado en los dispositivos”, habían contado.

Estos tachos permiten reconocer y separar los residuos, y además incorporan funciones pensadas para favorecer su utilización por parte de personas con discapacidad, promoviendo así una propuesta que une tecnología, cuidado del ambiente, inclusión y creatividad.

En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Cutral Co se realizó el desayuno y la charla.