Punto crítico: el gasoducto y el poliducto que llevarán el gas de Cutral Co hasta Río Negro tienen que cruzar el Limay

La consultora ambiental asegura que no se afectará el cauce del río. El Defensor del Pueblo de Río Negro pidió que haya más controles

En Sierra Grande, Río Negro, se realizó esta semana una audiencia pública para detallar los estudios de impacto ambiental que se realizaron previamente a la realización del gasoducto y el poliducto que llevarán hidrocarburos desde la tierra cercana de Cutral Co hasta la costa marítima en Punta Colorada.

Durante el desarrollo de esa audiencia, la consultora Serman presentó el plan de perforación subterránea para evitar el contacto con el agua, mientras que la Defensoría del Pueblo de Río Negro advirtió sobre el riesgo potencial de pérdidas de condensados y solicitó controles más estrictos.

María Eugenia Lahaye, en representación de la consultora Serman, detalló la solución de ingeniería proyectada para cruzar el río Limay en el marco de la construcción del gasoducto y poliducto del Proyecto Argentina LNG.

Según explicó la especialista, el paso por el río Limay constituye el cruce especial más significativo de toda la traza será por debajo del río Limay en Arroyito, a unos 60 kilómetros de la comarca petrolera.

La excavación se hará por debajo del cauce, y por duplicado, una vez por cada caño. Lahaye explicó que se implementará una perforación horizontal dirigida (PHD). Este sistema permite realizar la excavación por debajo del lecho del río, manteniendo los puntos de entrada y salida sustancialmente alejados de las costas, del cauce y de la llanura de inundación.

Lahaye puntualizó que, en la zona prevista para la obra, el ancho del río no supera los 200 metros, mientras que el cruce proyectado tendrá una extensión total de 1000 metros. De este modo, aseguró que la técnica utilizada evitará cualquier tipo de interferencia en la columna de agua y en las comunidades acuáticas que sustenta el río Limay.

Por su parte, durante la audiencia pública ambiental celebrada en Sierra Grande, el defensor del pueblo de Río Negro, Álvaro Larregui, planteó una serie de observaciones e inquietudes respecto al proyecto que llevarán adelante las empresas Eni, XRG e YPF.

El foco del reclamo se centró en el paso del poliducto que transportará condensados (que es petróleo líquido) a través del valle del río Limay. Larregui señaló que el propio estudio de impacto reconoce que una fuga en dicho cruce tendría la máxima consecuencia posible, criticando que se concluya que no hay un impacto significativo argumentando únicamente una baja probabilidad de ocurrencia. El defensor enfatizó que la baja probabilidad en el análisis de riesgo no disminuye la gravedad del daño en caso de que efectivamente ocurra un evento de contaminación.

Entre las principales recomendaciones expuestas por la Defensoría del Pueblo se destacan: