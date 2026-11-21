Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada inestable en el día en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 10°.
El viento se presentará del oeste a 34 kilómetros con ráfagas de 42 kilómetros. Para la noche, rotará al cuadrante sudoeste a 44 kilómetros con ráfagas de 51 kilómetros.
El cielo estará con inestabilidad en el día y hacia la noche se despejará.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 24° y la mínima de 10° Centígrados.