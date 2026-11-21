Profesional neuquina presentó un libro donde estudió al discurso religioso y su relación con la violencia de género

Ayelen Jara es licenciada en Servicio Social y presentó una investigación propia en la que propone acciones preventivas

Ayelén Jara, neuquina licenciada en Servicio Social y especialista en estudios de las mujeres y el género, presenta su investigación de años a través de su libro llamado “El discurso religioso y los determinantes en la legitimación de la violencia de género. Despartriarcalizar a Dios en el sistema kyriarcal”.

La licenciada Jara explica que “la violencia por razones de género vinculada a los discursos eligiosos reproducen sistemas de opresión y abusos sistémicos contra las mujeres y contra los grupos relacionados a la femineidad como son niños, niñas, adolescentes, personas mayores y grupos LGBTQ+. El trabajo aborda y demuestra cómo se construyen las hegemonías, y polarizaciones binarias asimétricas como formas de dominio, sometimiento y control, como una forma de salvar el poder y la dominación masculina. El patriarcado es un discurso ideológico predominante en iglesias evangélicas-cristianas, también observado en el catolicismo, y otras doctrinas religiosas. Las mujeres deben ‘amoldarse’ al trato de los hombres y someterse a su autoridad. Tales actitudes son justificadas como bíblicas y acordes con la voluntad de Dios, estrategias de naturalización e invisibilización”.

La autora señala que por otro lado “el escrito propone acciones preventivas y abordajes psicosociales basadas en la multiplicidad de experiencias en el campo social, desde el trabajo social, desde la interdisciplina y desde lo interinstitucional. La propuesta y sugerencia permite esbozar otras miradas que desnaturalicen la violencia por razones de género en los discursos

religiosos”.

Este año la investigadora también presentó un proyecto en la Legislatura de Río Negro para asistir a madres víctimas de violencia económica que no reciben la cuota alimentaria (PROMUVU). Esta iniciativa tiene como objetivo central brindar un resguardo económico a las madres que, tras interrumpir el vínculo de pareja a causa de la violencia de género, han quedado a cargo exclusivo de sus hijos y no perciben ingresos por cuota alimentaria ni asignaciones familiares. Busca presentarlo ahora en la Legislatura neuquina.

Sobre la autora:

Ayelén Jara, Licenciada en Servicio Social. Neuquina.

Especialista en estudios de las mujeres y el Género.

Coordinación técnica de SENNAF

(Protección integral niñez). 2013-2015.

(Protección integral niñez). 2013-2015. Coordinación Consejo Provincial de la Mujer. 2015-2016.

Docente y Capacitadora, Centro de estudios Superiores. 2020-2023.

Participacion en proyectos de investigacion de la Legislatura de

Río Negro.

Interesados en adquirir el libro pueden comunicarse al 2996 56-2248