Neuquén aprobó una ley para proteger las tierras productivas bajo riego

Además, incorpora mecanismos de control, sanciones e incentivos para ampliar las superficies destinadas a la producción.

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles la Ley N° 3591 de Preservación de Tierras Productivas, que establece un nuevo marco normativo para proteger las superficies agrícolas con sistemas de riego y drenaje y evitar su transformación en urbanizaciones u otros usos incompatibles con la actividad agropecuaria.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, busca frenar la fragmentación del suelo productivo mediante una zonificación que diferencia las Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas de las Áreas de Reserva para Expansión Productiva. Además, incorpora mecanismos de control, sanciones e incentivos para ampliar las superficies destinadas a la producción.

Durante el tratamiento legislativo se señaló que Neuquén perdió cerca de 10.000 hectáreas productivas bajo riego en la última década, una situación que puso en evidencia la necesidad de establecer herramientas de planificación territorial a largo plazo.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó que los suelos aptos para la producción agropecuaria son limitados y que su pérdida representa un capital difícil de recuperar. Por su parte, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, advirtió sobre las dificultades que genera el avance urbano sobre las chacras y la infraestructura de riego y drenaje.

En tanto, el presidente de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, Federico Rozza, consideró que la norma responde a un reclamo histórico del sector y remarcó que la protección de estas tierras es fundamental para garantizar la producción de alimentos y preservar los recursos para las próximas generaciones.