El barrio Unión informó la instalación de una garita para colectivos

Además, la comisión vecinal señaló que continúa a la espera de una respuesta a un segundo pedido

La Comisión Vecinal del barrio Unión de Cutral Co informó que se instaló una garita para la espera del transporte público en la intersección de las calles Irigoyen y Gregorio Álvarez, tras una solicitud presentada ante el área de Servicios Públicos de la Municipalidad.

El nuevo refugio permitirá a los vecinos contar con un espacio más adecuado y protegido de las condiciones climáticas mientras esperan el colectivo.

Además, la comisión vecinal señaló que continúa a la espera de una respuesta a un segundo pedido para instalar otra garita en la esquina de Eguinoa y Antártida Argentina, donde diariamente estudiantes del Instituto de Formación Docente N.º 1 esperan el transporte público.