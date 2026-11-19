Plaza Huincul ratificó la construcción del natatorio semiolímpico en el Parque Perito Moreno

La obra, impulsada y financiada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén, permitirá ampliar la infraestructura deportiva y recreativa de Plaza Huincul

El intendente Claudio Larraza, junto al gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Infraestructura de la Provincia, Tanya Bertoldi, y el delegado regional Rubén García, recorrieron el sector del Parque Perito Moreno donde se proyecta construir un natatorio semiolímpico.

La obra, impulsada y financiada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén, permitirá ampliar la infraestructura deportiva y recreativa de Plaza Huincul, con un nuevo espacio destinado a la práctica de actividades acuáticas, la formación y la recreación.

El proyecto contempla la construcción de una pileta semiolímpica que ampliará las posibilidades de acceso al deporte y promoverá la inclusión, con propuestas para vecinos de distintas edades.