Sumando Vida promueve hábitos saludables y convoca a sumarse a sus actividades en Cutral Co

La propuesta incluye caminatas los días martes y jueves

El grupo de autoayuda Sumando Vida, de Cutral Co, invita a la comunidad a participar de sus actividades destinadas a promover una alimentación saludable, el cuidado personal y la actividad física.

La propuesta incluye caminatas los días martes y jueves, mientras que los sábados se realizan reuniones y ejercicios a partir de las 15 horas en la Casa de la Historia.

Desde el grupo alientan a quienes quieran comenzar a cuidar su salud a sumarse a esta iniciativa, que busca acompañar el proceso de bajar de peso y aprender a incorporar hábitos saludables

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 0299 15-507-3304.