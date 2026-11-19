Cinthia Cristal: el arte como refugio, memoria y expresión de la identidad patagónica

La pintora y muralista vuelve a encontrarse con el paisaje neuquino a través de la flora y la fauna nativa.

En una esquina del barrio 25 de Mayo de Cutral Co, Cintia Zapata transforma una pared en una obra cargada de significado. Bajo el nombre artístico Cinthia Cristal, la pintora y muralista vuelve a encontrarse con el paisaje neuquino a través de la flora y la fauna nativa, mientras transita un proceso personal en el que el arte también se convierte en una forma de homenajear a su padre.

Hay paredes que esperan. Que permanecen durante años en el paisaje cotidiano hasta que alguien consigue imaginar en ellas algo diferente. En la esquina de Los Frenos y Los Copihues, en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co, una de esas paredes comenzó a cambiar de significado.

Allí trabaja Cinthia Zapata, conocida en el universo artístico como Cinthia Cristal. Pincel en mano, colores y formas van ocupando la superficie, pero lo que sucede en ese espacio excede la realización de un mural. Es una intervención que nace de una búsqueda íntima, de una historia personal y de una relación con el territorio que la artista viene construyendo desde hace años.

La elección del lugar tampoco fue casual. Cinthia contó que observaba esa pared desde hacía mucho tiempo y que tenía el deseo de intervenirla. Para concretar la idea, decidió acercarse a los propietarios de la vivienda y solicitarles autorización para realizar el mural. Una vez obtenido el permiso, les presentó un boceto con su propuesta artística, que fue recibido con entusiasmo y aprobación. Así, con el consentimiento de los dueños de la propiedad, comenzó a darle forma a una intervención que hoy empieza a integrarse al paisaje del barrio.

Pero esta obra tiene una dimensión diferente. Hace poco falleció su padre y, en medio de ese proceso de despedida, encontró en la pintura una manera de canalizar las emociones y mantener vivo su recuerdo.

El mural se convirtió así en un homenaje. Una forma de transformar la ausencia en creación, de encontrar en el lenguaje visual un espacio para expresar aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a decir.

La intervención es impulsada íntegramente por la artista, con sus propios materiales y recursos. Aunque la pintura y el muralismo constituyen su trabajo, esta propuesta tiene una motivación particular: es un proyecto personal que decidió llevar adelante por iniciativa propia.

En su producción hay, además, una constante que permite reconocer su identidad artística: la flora y la fauna nativa, especialmente las especies propias de Neuquén. No se trata solamente de representar elementos del paisaje, sino de recuperar visualmente aquello que forma parte del entorno natural y de la identidad patagónica.

Cada intervención se incorpora a un recorrido artístico que Cinthia desarrolla desde hace años, en una búsqueda que encuentra en el espacio público una posibilidad de encuentro con la comunidad. El mural deja de pertenecer exclusivamente a quien lo realiza y comienza a formar parte del paisaje compartido, de las miradas de quienes pasan diariamente por allí.

La artista prevé finalizar el trabajo durante la próxima semana, siempre que las condiciones climáticas permitan avanzar con normalidad. Mientras tanto, la pared continúa transformándose y suma una nueva expresión artística a las calles de Cutral Co.

Quienes quieran conocer más sobre su obra pueden encontrarla en Instagram como @cinthiacristal.art, donde comparte sus trabajos y nuevas intervenciones.

En esta esquina del barrio 25 de Mayo, el arte vuelve a demostrar que una pared puede ser mucho más que una superficie: puede convertirse en memoria, territorio y una manera de seguir contando historias.