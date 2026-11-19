Copelco anunció un corte programado de energía en Cutral Co para este viernes

La interrupción del servicio se extenderá entre las 8 y las 12 horas

Copelco informó que este viernes 20 de noviembre realizará un corte programado del suministro eléctrico en Cutral Co, debido a tareas de despeje y mantenimiento en líneas de media tensión sobre calle Traful.

Según comunicaron desde la entidad, la interrupción del servicio se extenderá entre las 8 y las 12 horas y afectará a distintos sectores de la ciudad.

Las zonas alcanzadas por el corte serán:

Barrio Parque Este: desde Ñorquinco hasta Cochico y desde Laguna Blanca hasta Traful.

desde Ñorquinco hasta Cochico y desde Laguna Blanca hasta Traful. Otro sector: desde Laguna Negra hasta Ruta 22 y desde Laguna Amarga hasta Laguna Cari Lauquen.

Además, Copelco indicó que entre los usuarios singulares afectados se encuentra Cablevisión Amplificadores, ubicado en el edificio de Protección Civil.