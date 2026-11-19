Grávida realizó una nueva jornada de entrega de ajuares en el hospital zonal

Cuenta con un centro conformado en Cutral Co y Plaza Huincul, en un espacio cedido por la Capilla Nuestra Señora de Belén, en Plaza Huincul.

El grupo Grávida llevó adelante una nueva jornada de entrega de ajuares para embarazadas en el hall del Hospital Zonal, una iniciativa solidaria destinada a acompañar a mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica, emocional o de salud.

Se trató de la tercera jornada realizada durante el año y, según explicaron sus integrantes, fue la última de 2026. La propuesta es posible gracias al aporte de vecinos y benefactores que colaboran con donaciones de ropa, elementos para bebés y contribuciones económicas.

Desde la organización explicaron que las prendas recibidas son seleccionadas, lavadas y planchadas, mientras que el dinero donado se destina a la compra de pañales y otros artículos necesarios para completar los ajuares. También cuentan con sillitas y ropa para niños de hasta dos años, con el objetivo de brindar una ayuda que incluya a los hermanitos de los recién nacidos.

Las integrantes destacaron que el acompañamiento no se limita a la entrega de elementos materiales, sino que busca ofrecer contención emocional y estar presentes durante el embarazo. En ese sentido, remarcaron que la asistencia está abierta a todas las mujeres, sin distinción de religión, ideología política ni lugar de residencia. También reciben a embarazadas de localidades y parajes cercanos.

Grávida cuenta con un centro conformado en Cutral Co y Plaza Huincul. Sus integrantes se reúnen los jueves, de 17.30 a 19.30, en un espacio cedido por la Capilla Nuestra Señora de Belén, en Plaza Huincul.

Con la finalización de las jornadas de entrega, el grupo comenzará el período de guardias durante diciembre, enero y febrero. En esos meses continuarán acompañando a las embarazadas que necesiten asistencia, con intervenciones en territorio y atención ante los pedidos que puedan surgir desde el hospital.

Si bien la próxima entrega general de ajuares está prevista para mayo del próximo año, Grávida continuará recibiendo donaciones durante el verano.