Ramón Rioseco y Rolando Figueroa recorrieron el avance de obras en la Unidad 22 y en la EPET N.º 1

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, supervisaron los trabajos de ampliación en la Unidad de Detención N.º 22 y la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la EPET N.º 1. Las obras se ejecutan de manera articulada entre el municipio y el gobierno provincial, con plazo estimado de finalización para abril de 2027.

La actividad oficial comenzó en la Unidad 22, donde se lleva a cabo la construcción de un pabellón de máxima seguridad de más de 3.000 metros cuadrados cubiertos. El proyecto contempla 27 celdas distribuidas en dos plantas, dentro de las cuales se incluye un espacio de aislamiento. Asimismo, la infraestructura incorpora siete garitas de vigilancia y la colocación de un nuevo cerramiento perimetral destinado a reforzar el sistema penitenciario en la región.

En segundo lugar, la comitiva que contó con la presencia de la secretaría de Obras Públicas, Tania Bertoldi visitó las instalaciones de la EPET N.º 1. En el establecimiento avanza la edificación de un SUM de 820 metros cuadrados que dispondrá de gimnasio, cocina, sanitarios, depósito y áreas complementarias para el desarrollo de actividades académicas, deportivas y recreativas. La obra atiende un reclamo de 50 años planteado por la comunidad educativa de la escuela.