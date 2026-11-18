EMANUEL DAVID AMADORE

NECROLÓGICA QEPD

22/02/2001 – 11/11/2026

“Hoy despedimos con profundo dolor a nuestro querido Emanuel. Le damos paso a su descanso eterno con la certeza de que su recuerdo y todo el amor que nos brindó vivirán por siempre en nuestros corazones”.

“Vuela alto”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 19/11/2026 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.