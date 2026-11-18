Plaza Huincul realizó dos jornadas para poner en valor su historia petrolera

“Rememorando Nuestras Raíces”, una iniciativa que reunió testimonios, expresiones artísticas y material histórico

Con el objetivo de recuperar, preservar y poner en valor la historia de la ciudad, se desarrolló en el museo Municipal Carmen Funes la propuesta “Rememorando Nuestras Raíces”, una iniciativa que reunió testimonios, expresiones artísticas y material histórico vinculado con la identidad petrolera de Plaza Huincul.

La actividad se llevó adelante durante dos jornadas. El primer día incluyó distintas propuestas destinadas a reconstruir y compartir parte de la memoria histórica local.

En tanto, durante el martes, la programación contempló la exhibición de piezas del buque tanque Plaza Huincul, conocido como “El Coloso”, además de la proyección de un cortometraje sobre la gesta del incendio del pozo 19 de Filo Morado.

La jornada también contó con una interpretación artística y relatos de protagonistas de la historia petrolera, quienes compartieron sus vivencias y experiencias vinculadas con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la región.