La Municipalidad de Plaza Huincul y la Biblioteca Juan Benigar llevarán a cabo la cuarta edición de la Feria del Libro local bajo el lema «La pluma es la lengua del alma». El evento se desarrollará durante dos jornadas en las instalaciones de la EPET N° 10.
La actividad comunitaria tendrá lugar en el salón de la EPET N° 10 (SAF) y contemplará el siguiente esquema horario:
- Viernes 20 de noviembre: de 9:00 a 21:00 horas.
- Sábado 21 de noviembre: de 14:00 a 21:00 horas.
El encuentro cultural es organizado de manera conjunta por la Biblioteca Juan Benigar y el municipio local, a través de la Subsecretaría de Institucionales. La convocatoria está abierta a toda la comunidad para participar de los espacios de lectura y las actividades programadas.