Instalarán un tráiler policial en el Parque de la Convivencia de Plaza Huincul para reforzar la seguridad

El traslado de la casilla desde Neuquén está programado entre este jueves y viernes.

La Municipalidad de Plaza Huincul y la Policía del Neuquén acordaron la colocación de un puesto de vigilancia permanente en el predio recreativo. La estructura llegará entre este jueves y viernes procedente de la capital provincial.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul, Ramón Lecaro, confirmó que se fijó la instalación de un tráiler policial en el Parque de la Convivencia, espacio ubicado en el sector este de la ciudad sobre los antiguos terrenos del ferrocarril. El lugar registra concurrencia de vecinos de Plaza Huincul y Cutral Co, habiéndose detectado problemas de inseguridad en el área.

Tras un relevamiento realizado junto a las autoridades de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Co, se determinó ubicar el tráiler en el acceso al pasaje Tucho Pérez, en el espacio donde funciona actualmente el «punto verde», el cual será reubicado.

El traslado de la casilla desde Neuquén está programado entre este jueves y viernes. La Policía provincial asignará el personal destinado al puesto fijo, mientras que el municipio proveerá las conexiones de electricidad, internet, agua potable y un baño químico para los efectivos.

Esta medida se suma a las acciones previas implementadas por la comuna en el predio, donde funcionan cámaras de videovigilancia y cuidadores municipales dedicados al resguardo de las instalaciones y a la alerta ante situaciones anómalas.



La presencia de los efectivos se mantendrá de forma constante, priorizando los momentos de mayor afluencia y registro de incidentes, tales como las tardes de los fines de semana, los horarios nocturnos y las madrugadas.