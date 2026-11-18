Luego del inicio de la serie en el estadio de Pérfora, es el turno del Matador de ser local. En el primer encuentro, el partido fue muy igualado y la victoria fue para el equipo de barrio Uno.
En la noche de hoy, en la cancha de Petrolero Argentino se pondrá el juego el segundo partido de la serie. A partir de las 21:30 horas, Petro buscará estirar la serie al tercer partido mientras que la visita buscará cerrar la serie y pasar a semifinales.
Si piensas asistir al encuentro te recomendamos hacer con anticipación, ya que puede ser el último clásico del año.