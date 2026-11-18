Inauguraron un espacio para alojar a pacientes de salud mental

Cada espacio tiene cuatro habitaciones y tres baños, además de una sala de procedimientos

El lugar está bajo la órbita de Salud Mental del hospital y servirá para acompañar a personas con padecimientos de salud mental, promoviendo su autonomía, la recuperación de vínculos y su inclusión en la comunidad.

Hay personas que no tienen que seguir internadas pero tampoco tienen un lugar para ir ni red social y familiar que las sostenga. Y ahora tendrán esta alternativa.

El Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH), ubicado en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co.

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el untendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, y autoridades provinciales y municipales.

El dispositivo cuenta con cuatro habitaciones, tres baños —uno adaptado—, sala de procedimientos, espacios comunes, cocina, lavadero, galería, parrilla y un patio terapéutico.

Este espacio representa un importante avance hacia un modelo de salud mental comunitaria, ofreciendo una alternativa a las internaciones prolongadas por motivos sociales o habitacionales y brindando a las personas la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida con el acompañamiento necesario.