El equipo municipal de Plaza Huincul obtuvo el título en la competencia disputada en la localidad cordillerana, donde tres de sus jugadoras recibieron además distinciones individuales.
El equipo municipal Huincul Vóley se adjudicó el primer puesto en la novena edición de la Copa Amistad de vóleibol, certamen que se llevó a cabo en Aluminé. La competencia contó con la participación de representativos de San Martín de los Andes, Loncopué y la delegación anfitriona.
Junto con la consagración del equipo, tres jugadoras del plantel de Plaza Huincul fueron reconocidas por su rendimiento durante el torneo:
- Chiara Paterniti: elegida mejor armadora del certamen.
- Sabina Gonzalez: distinguida como mejor atacante.
- Nazarena Rejep: seleccionada como mejor bloqueadora.
Desde la Municipalidad de Plaza Huincul remarcaron el acompañamiento continuo a las escuelas y equipos deportivos municipales con el objetivo de brindar espacios de formación y fomentar el desarrollo de las disciplinas en la localidad.