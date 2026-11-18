El CFP N° 22 realizará una nueva edición de la expo venta en Cutral Co

La actividad se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre

l Centro de Formación Profesional N° 22 de Cutral Co invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Venta, una propuesta que busca mostrar los conocimientos, habilidades y producciones desarrolladas por estudiantes de los distintos trayectos de formación.

La actividad se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre, de 17:30 a 21, en la Plaza San Martín de Cutral Co, donde se expondrán y comercializarán trabajos elaborados durante las capacitaciones.

Entre los rubros que estarán presentes se encuentran Gastronomía, Informática, Artesanos en Madera, Inglés, Indumentaria, Artesanos en Vidrio, Manicuría, Diseño Gráfico, Administrativo Contable, Secretariado Jurídico y Mucama.

La Expo Venta representa una oportunidad para que los estudiantes puedan mostrar sus producciones, compartir lo aprendido durante su formación y acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en el Centro de Formación Profesional.