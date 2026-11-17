Sobisch, Quintriqueo y Peláez encabezarán una conferencia de prensa en Neuquén

La alianza generó un fuerte rechazo expresado en un comunicado difundido desde el ámbito de ATEN

El exgobernador y candidato a gobernador para 2027, Jorge Sobisch, encabezará una conferencia de prensa este miércoles 18 de noviembre en la ciudad de Neuquén, junto a Carlos Quintriqueo, presidente de Más por Neuquén, y Juan Peláez, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Neuquén.

La convocatoria está prevista para las 11 en De la Ribera Restó Bar, ubicado en el Paseo de la Costa, sobre la calle Teniente de Navío Eliana María Krawczyk. La actividad reunirá a representantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Más por Neuquén y la UCR.

Bajo la consigna “Es hora de recuperar Neuquén para los neuquinos”, la convocatoria está dirigida a periodistas, afiliados y simpatizantes, en el marco de la construcción política con vistas a las elecciones provinciales de 2027.

El repudio de ATEN a la alianza entre Quintriqueo y Sobisch

La alianza política entre Quintriqueo y Sobisch generó un fuerte rechazo expresado en un comunicado difundido desde el ámbito de ATEN, que cuestionó duramente el acercamiento político entre ambos dirigentes y recordó el asesinato del docente Carlos Fuentealba durante la represión de 2007.

Bajo el título “Quintriqueo va a elecciones en alianza con el asesino Sobisch”, el comunicado sostiene que la reaparición política del exgobernador es consecuencia de la impunidad que, según plantea, le garantizó la Justicia durante casi 20 años.

El texto también cuestiona el rol de Quintriqueo, a quien señala por establecer una alianza con Sobisch y por, según expresa, “pisotear la memoria de nuestro compañero Carlos y la lucha por justicia”.

Además, el pronunciamiento reclama que el TEP y los sindicatos que integran la lista electa de la CTA, entre ellos SEJUN, rompan con Quintriqueo y repudien el acuerdo político con el exgobernador.

Entre sus principales demandas, el comunicado exige la renuncia inmediata de Quintriqueo a los espacios de representación sindical y política. También cuestiona a la conducción provincial de ATEN y al TEP por haber compartido la lista de la CTA con el dirigente sindical.

Finalmente, el documento caracteriza el entendimiento político como un “giro político a la derecha” y considera que la alianza con Sobisch representa un ataque al conjunto de los trabajadores.

De esta manera, la presentación pública de Sobisch, Quintriqueo y Peláez se produce en medio de cuestionamientos sindicales y políticos por el acercamiento entre el exgobernador y el titular de Más por Neuquén, una relación que vuelve a poner en discusión las consecuencias políticas de la causa por el asesinato de Carlos Fuentealba.