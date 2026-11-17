Salud pública informó cuáles son los resultados de la atención en Cutral Co y Plaza Huincul

La presentación convocó a referentes de todos los servicios del hospital de Complejidad Media.

Hoy, el ministro de Salud, Martín Regueiro y el jefe de la Región Comarca y Limay, Daniel Conti dieron a conocer el balance de una gestión participativa.

Conti explicó que fue “un informe de gestión con una planificación de una mesa de trabajo finalizándola con todos los equipos de salud de la región Comarca, donde pudimos expresar los números de la Comarca y Limay en lo que es atención, en lo que es prestaciones, en los hitos que se fueron generando dentro de este trayecto, de esta gestión”.

Refirió que fue un evento para la comunidad, abierto “donde lo que se pretende es trabajar en conjunto y pusimos un QR para el cual en ese momento la comunidad puede participar, puede hacer su aporte y los equipos de salud pueden hacer sus aportes para lo que son las líneas de cuidado que viene llevando adelante plan Salud”.

Luego, el ministro de Salud subrayó que es una rendición de cuentas, y se destacaron récords históricos en la cantidad de prestaciones, laboratorios y estudios preventivos realizados, evidenciando un notable crecimiento en el volumen de pacientes atendidos a pesar de que la demanda supera a la oferta.

“Vemos datos que son realmente muy llamativos. Se superó la cantidad de consultas, nos pueden faltar consultas, pero inevitablemente hoy superamos una cantidad de consultas que se hicieron en toda la historia del sistema. Superamos una cantidad de mamografías que hicieron en toda la historia del sistema. Lo vamos viendo en cada uno de los puntos y que por eso tenemos que seguir creciendo”, dijo Regueiro.

Sostuvo que hoy el sistema de Salud atiende a más de 511,000 pacientes desde el 2024 a la fecha, es una ciudad de Chos Malal entera de que aumentó de cantidad de usuarios y el 63% tiene una obra social. “En la Comarca seguramente el porcentaje sea más alto. El sistema privado va creciendo, pero la demanda va más rápido de lo que es la oferta que surge”, sostuvo.