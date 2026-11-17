Copelco informó que se realizará un corte programado del suministro eléctrico debido a la reparación de un puente de media tensión en la subestación N.º 86 de Campamento Uno.
La interrupción del servicio afectará a los barrios Campamento Uno y Ruca Co, además de la escuela de Policía.
Según comunicó la cooperativa, el corte tendrá una duración aproximada de una hora a partir de su inicio.
También se verán alcanzados distintos usuarios singulares de la zona, entre ellos dependencias policiales, establecimientos educativos e instituciones públicas.