Plaza Huincul: cortan el tránsito en calle Misiones por obras de urbanización

Estos trabajos forman parte de las intervenciones previas a la futura pavimentación del sector.

Plaza Huincul informó que permanecerá interrumpida la circulación vehicular en un tramo de la avenida Misiones debido a la ejecución de trabajos de urbanización en la zona sur del barrio Otaño.

El corte comprende el sector ubicado entre las calles Carmelo Bellomo y Arrayanes, donde la secretaría de Obras y Servicios Públicos lleva adelante tareas de nivelación de calles y construcción de cordones cuneta.

Estos trabajos forman parte de las intervenciones previas a la futura pavimentación del sector.