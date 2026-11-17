El Gobierno de Neuquén inició un ciclo de formación especializada junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destinado a fortalecer las investigaciones contra el narcomenudeo. Las actividades se desarrollarán hasta el 20 de noviembre y reúnen a efectivos policiales, autoridades judiciales y especialistas nacionales e internacionales.
La apertura estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Durante cinco jornadas se abordarán herramientas de inteligencia criminal, penitenciaria y financiera, identificación de sustancias, preservación de evidencias y técnicas especiales de investigación.
La capacitación también incluirá el intercambio de experiencias sobre el Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objetivo de incorporar nuevas metodologías al trabajo provincial.
La iniciativa forma parte de las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa y busca fortalecer la cooperación institucional y las capacidades de investigación para detectar y desarticular organiza